Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада

Українські воїни впевнено просувають лінію фронту на півдні

Сьогодні, 10 листопада, триває 260 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон

Українські воїни ведуть успішний контрнаступ на Півдні України. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оперативне командування «Південь» повідомило, що протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на сім кілометрів. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів.

У мережі також з’явилася інтерактивна карта, що демонструє, яких успіхів досягли українські воїни на півдні.

Водночас відео зі звільнених від російських загарбників населених пунктів на Херсонщині свідчать про масштабні руйнування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Миколаївська область повністю звільнена

Українські військові заявляють, що Миколаївська область повністю звільнена. Офіційної інформації від влади щодо повного звільнення Миколаївщини ще немає.

Проте голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вже повідомив, що є багато хороших новин з Миколаївської області. У звільнені населені пункти скоро повернеться електроенергія та тепло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також українські воїни повідомили про звільнення від окупантів міста Снігурівка на Миколаївщині.

«Транспортний безвіз» з Європою

Європейський парламент схвалив угоди ЄС з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонних перевезень товарів. Дві нові угоди ЄС щодо автомобільних перевезень є частиною реакції ЄС на збої в транспортному секторі, спричинені вторгненням Росії до України.

Угоди тимчасово полегшують вантажні автомобільні перевезення, що дозволяє українським, молдовським та європейським перевізникам працювати без необхідності отримання відповідних дозволів.

Україна може визнати незалежність Татарстану

Депутати Верховної Ради фракції «Слуга народу» Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та фракції «Голос» Юлія Клименко, члени міжфракційного депутатського об'єднання (МДО) «За деколонізацію та демонтаж російської імперії» зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Татарстан.

Депутати посилаються на те, що Татарстан у 1991 році оголосив про незалежність, а у 1992 році провів референдум щодо цього питання.

Заклики від республіканців США про зброю для України

Конгресмен від республіканців із Техасу, заступник голови комітету закордонних справ у Палаті представників США Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена надати Україні далекобійні ракети Atacms. Коментуючи відступ окупантів із Херсона, Маккол закликав адміністрацію Байдена озброїти Україну «правильною зброєю».

Американський законодавець зазначив, що відхід Росії підтвердить те, на чому республіканці «акцентували місяцями» – маючи необхідні озброєння, Україна може перемогти російську армію та довести абсурдність спроб диктатора Володимира Путіна анексувати українські території.

Будь ласка, читайте текст після реклами