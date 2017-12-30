«Плівки Курченка»: Саакашвілі відмовився від експертизи свого голосу

Правоохоронці все ж обіцяють надати результати експертизи найближчим часом

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі відмовляється надавати слідству зразки свого голосу для експертизи аудіозаписів його переговорів з бізнесменом Сергієм Курченком. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі «5 каналу». Крім того, він додав, що правоохоронці нададуть



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Михайло Саакашвілі

Правоохоронці все ж обіцяють надати результати експертизи найближчим часом

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі відмовляється надавати слідству зразки свого голосу для експертизи аудіозаписів його переговорів з бізнесменом Сергієм Курченком.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі «5 каналу».

Крім того, він додав, що правоохоронці нададуть результати експертизи найближчим часом.

«Хотів би зазначити, що він (Саакашвілі, - ред.) жодним чином не сприяє ефективному розслідуванню цього кримінального провадження, оскільки він вже кілька разів відкинув наші клопотання надати зразки своєї мови. Тобто, цим він вже певним чином підтверджує, що голос його, розмова мала місце. Але все-таки почекаємо результатів офіційної експертизи», - сказав заступник генпрокурора.

За словами Єніна, правоохоронці, в першу чергу, розслідують фінансування акцій протесту на підтримку Саакашвілі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викликала на допит Сааакашвілі на 10 січня.

Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України). 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

За інформацією ГПУ, експертиза підтвердила автентичність голосів на запису розмови Саакашвілі і Курченка.