Протестувальники у Багдаді покинули посольство США
Усі протестувальники вийшли, намети розібрали та інші форми демонстрації, що супроводжували ці протести, закінчилися
Всі учасники атаки на посольство США проти авіаудару американців по шиїтському угрупованню «Катаіб Хізбалла» вийшли з периметра американського посольства у Багдаді.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іракських військових.
«Усі протестувальники вийшли, намети розібрали та інші форми демонстрації, що супроводжували ці протести, закінчилися, й іракські сили безпеки мають доступ до посольства», — йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цими протестами Держсекретар США Майкл Помпео відклав поїздку в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр
Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.
ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.
Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.
Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.
27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.
На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.