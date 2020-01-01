Протестувальники у Багдаді покинули посольство США



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31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку Фото: Reuters

Усі протестувальники вийшли, намети розібрали та інші форми демонстрації, що супроводжували ці протести, закінчилися

Всі учасники атаки на посольство США проти авіаудару американців по шиїтському угрупованню «Катаіб Хізбалла» вийшли з периметра американського посольства у Багдаді.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іракських військових.

«Усі протестувальники вийшли, намети розібрали та інші форми демонстрації, що супроводжували ці протести, закінчилися, й іракські сили безпеки мають доступ до посольства», — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цими протестами Держсекретар США Майкл Помпео відклав поїздку в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр

Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.