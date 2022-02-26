  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олена Білозерська
рус
    Думки вголос

    Українці неймовірні. Особливо армія

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зникли політкоректність, а пацифізм тепер прирівнюється до державної зради - Українці неймовірні. Особливо армія
    Зникли політкоректність, а пацифізм тепер прирівнюється до державної зради
    фото: zsu.gov.ua

    Складні часи показали хто ми є насправді

    Чесно, через весь отой «совок», якого встигла надивитися, поки служила за контрактом, через всі оті «журнали обліку журналів» – навіть я не очікувала, що наша армія зможе ТАК воювати. За два дні наваляти їм стільки люлів – пишаюся тобою, моя арміє! На передку журналів немає. Знали б ви, як зараз швидко оформлюються всі документи, як всі забили на погану бюрократію.

    Я мобілізувалася в один з підрозділів ЗСУ. Протягом цих двох діб спала дві з половиною години. Особисто ще не стріляла у ворогів, але зробила більше корисної роботи, ніж за останні три-чотири роки.

    А цивільні... Кияни, я вас люблю. Чоловіки спокійно вивозять сім'ї і сотнями, тисячами йдуть на фронт. Жінки теж масово записуються в тероборону. Підлітки шукають на дахах мітки і повідомляють про ворожих коригувальників. За лічені дні мирні цивільні українці, яких ворог не враховував, бо не вважав за людей, самоорганізувалися й стали озброєною до зубів армією, переповненою люттю і бажанням вбивати. Так вміють лише українці.

    Зникли політкоректність, а пацифізм тепер прирівнюється до державної зради. Політики, хто б повірив, припинили гризню. Російськомовні блогери перейшли на українську і назад вже не повернуться. Літні дядьки з мисливськими двостволками патрулюють місто і успішно протидіють диверсантам. Приходять до військових ділитися інформацією і просто «показатися», щоб не було friendly fire. Їх ніхто цьому не вчив.

    Почувши сирену, кияни спокійно спускаються до бомбосховищ, допомагаючи літнім людям. Коли я читала «довоєнні» поради для цивільних, там часто радили кудись прилаштувати великих собак, бо з ними не пускатимуть у бомбосховища, бо інші люди будуть проти. Так ось, не заперечують. Псяхи розміром з невеличке теля спокійно ходять з господарями до бомбосховищ, і всі лише посміхаються. За ці два дні зустріла лише одну заплакану бабусю, яка бажала Путіну всього «хорошого».

    Не маю часу відповідати ні друзям з усього світу, які цікавляться, вболівають, бажають Україні перемоги і питають, чим допомогти, ні російським ворогам, які переважно питають, чи я вже втекла.

    Першим кажу «Дякую!», другим – не дочекаєтесь.

    Ех, яке ж це класне відчуття – гордість за свою націю! Це головна емоція цих днів.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія документи українці бомбосховища кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Притула
    Сергій Притула
    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці неймовірні. Особливо армія