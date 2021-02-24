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    ДТП в Одесі: машину вщент потрощило після зіткнення з тролейбусом

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    Від удару автомобіль перекинувся - ДТП в Одесі: машину вщент потрощило після зіткнення з тролейбусом
    Від удару автомобіль перекинувся
    фото: Facebook

    Аварія трапилась на регульованому перехресті вулиць Балківської та Мельницької

    В Одесі відбулося зіткнення автівки з тролейбусом в Малиновському районі міста сьогодні, близько 12:30 години

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

    Аварія трапилась на регульованому перехресті вулиць Балківської та Мельницької. Патрульні встановили, що водій автомобіля Daewoo Matiz рухався вулицею Балківською, коли виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора. В результаті цього трапилось зіткнення легкової автівки з тролейбусом.

    Від удару автомобіль перекинувся. До лікарні доставили 69-річну пасажирку автомобіля Daewoo Matiz. На місці події працює слідчий.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 лютого, на Дніпровській набережній у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot та мопеда Yamaha. Аварія трапилась близько 15:30.

    За попередніми даними, мопед спочатку їхав тротуаром, а після намагався перетнути перехрестя, проїхавши його пішохідним переходом. Водія та пасажира мопеда оглянули медики. Травм вони не отримали.

    Теги: ДТП Одеса аварія
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