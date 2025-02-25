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Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки
Сили оборони звільнили від окупантів близько 8% від загальної площі України
фото: Генштаб ЗСУ

Росія станом на початок 2025 року контролює п’яту частину України

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Сили оборони звільнили від російських окупаційних військ територію, що складає близько 8% від загальної площі України. Таку інформацію «Главкому» надало Головне управління комунікацій ЗСУ у відповіді на запит.

Разом із тим, станом на лютий 2025 року, понад 20% території України перебуває під тимчасовим контролем Росії.

Окремо у Головному управлінні комунікацій ЗСУ зазначили, що середні втрати противника складають близько 780 військовослужбовців за добу. Загалом, за інформацією Генштабу ЗСУ, на 25 лютого 2025 року Росія втратила у війні з Україною 869 530 особового складу (мова про поранених та вбитих).

Що стосується даних щодо кількості вбитих солдатів РФ, тіла яких було повернуто до країни-агресорки, а також відомостей про кількість військової техніки РФ, яку з початку великої війни захопили або отримали ЗСУ – ця інформація має статус обмеженої і не може бути розголошена, додали в управлінні комунікацій ЗСУ.

Як повідомляв «Главком», рік тому у війні проти України брало близько 470 тис. російських військовослужбовців.  Середній вік окупанта складав 35-40 років.

Також на кінець осені 2023 року управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил на запит «Главкома» повідомило: Росія окупувала 109 тис. км кв. території України. А Збройні сили України звільнили з початку ж повномасштабного вторгнення від ворога близько 39 тис. кв. км території країни.

Як відомо, в Україні триває 1098-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окуповані території

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