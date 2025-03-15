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Зеленський розповів про ключові засоби для моніторингу перемир’я

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський розповів про ключові засоби для моніторингу перемир’я
Зеленський: Система ППО повинна бути гарантовано захищена на 100%
Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Володимир Зеленський вважає, що запобігти новому вторгненню може додатковий військовий контингент, який буде розташований у стратегічних точках України – на воді, у повітрі та інших важливих локаціях

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими засобами контролю за дотриманням припинення вогню стануть супутниковий моніторинг та спільна розвідка, зокрема із застосуванням дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з журналістами.

«Відстежувати порушення, на мій погляд, можна наступним чином: перший крок – супутник, другий – спільна розвідка Америки з Україною», – пояснив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що для моніторингу ситуації можуть бути задіяні розвідувальні безпілотники.

«Якщо США отримуватимуть повний обсяг інформації від української та російської сторін, то, думаю, контроль за дотриманням умов припинення вогню є цілком можливим», – наголосив український президент.

На його думку, запобігти новому вторгненню може додатковий військовий контингент, який буде розташований у стратегічних точках України – на воді, у повітрі та інших важливих локаціях.

«Система ППО повинна бути гарантовано захищена на 100% у період перемир'я», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Теги: розвідка росія Володимир Зеленський Україна президент перемир'я США

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