Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті

Професор геології розвінчав думки Трампа: яка справжня ціна українських копалин

На «Главкомі» дуже пізнавальна розмова про те, що всі обговорюють, але мало хто що про це знає.

Володимир Михайлов, професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології Київського національного університету імені Шевченка спростовує ті красиві суми, які поширили провідні ЗМІ про ціну наших копалин.

Він пояснює: цифру у майже $15 трлн взяли з тих підручників, автором яких він також є, але розтлумачили її не так: «Бо є ресурси, а є запаси, і між ними велика різниця». Приблизно така, як між «хочу стати космонавтом» і «нарешті я здав на права».

«Якщо хтось думає, що сьогодні він вкладе $100 млн, а завтра отримає $150 млн, то так не буде. Тим більше це стосується $500 млрд, про що ми чули від американського президента», – опускає всіх на землю Михайлов.

Професор також пояснює: чому «мрії Трампа», наприклад, про український літій – це сон рябої кобили.

І підказує, чим насправді ми могли б бути корисними і для американців, і для європейців.