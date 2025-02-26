Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Професор Михайлов спростовує «мрії Трампа» на українські копалини
фото: depositphotos.com

Професор геології розвінчав думки Трампа: яка справжня ціна українських копалин

На «Главкомі» дуже пізнавальна розмова про те, що всі обговорюють, але мало хто що про це знає.

Володимир Михайлов, професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології Київського національного університету імені Шевченка спростовує ті красиві суми, які поширили провідні ЗМІ про ціну наших копалин.

Він пояснює: цифру у майже $15 трлн взяли з тих підручників, автором яких він також є, але розтлумачили її не так: «Бо є ресурси, а є запаси, і між ними велика різниця». Приблизно така, як між «хочу стати космонавтом» і «нарешті я здав на права».

«Якщо хтось думає, що сьогодні він вкладе $100 млн, а завтра отримає $150 млн, то так не буде. Тим більше це стосується $500 млрд, про що ми чули від американського президента», – опускає всіх на землю Михайлов.

Професор також пояснює: чому «мрії Трампа», наприклад, про український літій – це сон рябої кобили.

І підказує, чим насправді ми могли б бути корисними і для американців, і для європейців.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Трамп вимагає $500 млрд від України. Геолог Володимир Михайлов пояснює, чи це реально

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна Дональд Трамп Україна корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не може у цій війні програти
Якщо Україна впаде? Що означає цей сценарій для Європи
1 лютого, 13:01
Викопати перемогу. Президент США назвав ціну
Викопати перемогу. Президент США назвав ціну Союзники
4 лютого, 18:35
Головні новини ночі проти 2 лютого
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
2 лютого, 05:30
Трамп розраховує отримати назад свої секретні документи
Секретні документи, вилучені у Трампа, будуть повернуті
6 лютого, 08:31
Жінка хотіла з'їсти морозиво Blizzard у мережі кафе Dairy Queen
Любов до морозива зробила жінку мільйонеркою
14 лютого, 02:00
СБУ затримала жінку та та вилучила в неї частину вибухового пристрою
Жителька Одеси за вказівкою росіян пошкодила залізницю
Вчора, 10:53
Tommy Cash народився в Таллінні
Зв'язки з Росією, скандали та відверті кліпи: що відомо про представника Естонії, який «підірвав» Євробачення
21 лютого, 13:16
Раніше Дональд Трамп звинувачував українську сторону в тому, що та нібито «досить грубо» поводилася з американським міністром фінансів
Зеленський «накричав» на міністра фінансів США, коли побачив угоду про копалини – FT
24 лютого, 16:06
Україні слід переглянути механізм газового ПСО, щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише «Нафтогазом», а й приватними компаніями, вважає експерт
Перегляд газового ПСО і реформи ринку критично важливі для стабільності енергосистеми – аналітик
Вчора, 13:22

Микола Підвезяний

Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті
Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті
Безіменні і ненагороджені. Про них у цей день
Безіменні і ненагороджені. Про них у цей день
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
Агенти у рясах. Масштабна спецоперація в Європі
Агенти у рясах. Масштабна спецоперація в Європі
Віталій Кличко отримав нового суперника. Хто такий Тимур Ткаченко?
Віталій Кличко отримав нового суперника. Хто такий Тимур Ткаченко?
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
46K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
13K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
7486
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua