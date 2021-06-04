Податки на міжнародні посилки та виступ міністерки соцполітики. Чим займеться Рада у п'ятницю

Засідання почнеться о 10:00 з години запитань до уряду

Сьогодні останній день тижня пленарних засідань Верховної Ради. Депутати планують заслухати представників уряду та розглянути низку законопроєктів.

Відповідний порядок денний опублікований на сайті Ради.

Так, засідання почнеться о 10:00 з години запитань до уряду. На початку засідання парламентарі під час години запитань до уряду заслухають міністра соціальної політики Марину Лазебну з питань захисту прав дітей та пенсійної реформи.

Крім того, народні обранці сьогодні мають розглянути проєкт постанови про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини.

Після цього вони приступлять до розгляду вищевказаного законопроєкту, далі розглянуть у 2-му читанні законопроєкти №4107 про забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, №3601 про усунення протиріч і уточнення визначення лізингової (орендної) операції.

У 1-му читанні Рада розгляне законопроєкти №5250 про застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом, №3563 про захист дітей від спостереження за полюванням, №3906 про ліцензування суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового.

Також на порядку денному вказано у 2-му читанні законопроєкти №2136 про ресторанне господарство, №4278 щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, №4279 про оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях і порядку їх декларування.

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проєкт закону №4651. «За» проголосували 307 нардепів.

Однак в Офісі президента того ж дня повідомили, що Зеленський ветує законопроєкт про повернення тюремної відповідальності за брехню в деклараціях, щоб не допустити послаблення кримінальної відповідальності. У пресслужбі глави держави зазначили, що нова норма законопроєкту дозволить посадовцям переписувати дорогі машини і квартири, наприклад, на дружину, яка нібито відмовляється надавати їм документи на майно і таким чином не декларувати їх.

Крім того, 3 червня Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Стало відомо, якими будуть штрафи.

У четвер нардепи підтримали закон, який дозволить українцям мати часткову кваліфікацію.

3 червня стало відомо, що Україна вводить «податок на Google». Також повідомлялися деталі про те, що передбачає новий закон.