Тюрма за брехливі декларації, податок на Google та штрафи для вантажівок. Найголовніше за 3 червня

«Главком» зібрав найголовніші події за 3 червня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський накладе вето на закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування. Зокрема, тому що в нього внесли правки, які дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.

Зокрема, Зеленський заявив, що не допустить ослаблення електронного декларування.

"Підписання закону в проголосованому в Верховній Раді вигляді неможливо. Це не те, чого очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми повинні встановити пропорційне і справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням", – зазначив президент.

На кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова, якому заборонений в’їзд до нашої країни. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що відносно нього є заборона на в’їзд. Його відправили зворотнім рейсом.

У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України з забороною в’їзду строком на 5 років. За оперативними даними, «антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації».

У четвер, 3 червня, в Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мійльйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках «Великого розпродажу в’язниць».

Це перший випадок продажу в'язниці в Україні. Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 млн грн. На аукціон подалися сім учасників і найбільшу пропозицію подало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Компанія запропонувала утричі вищу ціну за стартову вартість – 377,5 млн грн.

Верховна Рада 3 червня схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий «податок на Google». Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг. «За» проголосували 283 нардепи.

Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг. Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК) За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Закон також розширює повноваження «Укртрансбезпеки» в частині здійснення габаритно-вагового контролю – надає їй право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. На ньому було затверджено дату проведення матчу за Суперкубок України-2021. Зустріччю за цей трофей зазвичай розпочинається в Україні новий футбольний сезон.

Отже, сезон у вищому дивізіоні розпочнеться 24 липня у Києві на НСК Олімпійський. У грі за Суперкубок зустрінуться київське «Динамо» (чемпіон і володар Кубку України) і донецький «Шахтар» (срібний призер чемпіонату).

У четвер, 3 червня, озброєні тітушки в балаклавах зайшли на територію ринку «Столичний» із метою рейдерського захоплення. Невідомі проникли в приміщення й почали трощити сокирами, кувалдами й ломами торгові місця законних орендаторів.

Правопорушники застосували проти правоохоронців димові пакети і петарди, однак, за даними пресслужби Нацполіції, фізичному протистоянню вдалося запобігти.

У Кабміні сьогодні є всі підстави, щоб послабити карантин в Україні. Статистика вперше свідчить про те, що в країні в чотири рази більше одужавших, ніж хворих. Це означає наближення закінчення третьої хвилі Covid-19.

Коронавірус є сезонним захворюванням, тому третьої хвилі варто очікувати не раніше осені. Уперше за весь час циркулізації коронавірусної інфекції кількість одужавших в країні в чотири рази перевищує число хворих. Знизилася завантаженість лікарняних ліжок. Отже, країна підходить до завершення третьої хвилі Covid-19. Тому з'являються підстави для пом'якшення протикоронавірусних заходів.