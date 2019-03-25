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    «Подберите терпець»: Зеленський відповів журналісту на питання щодо інтерв'ю

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    Володимир&nbsp;<span>Зеленський дав відповідь журналісту на питання щодо відмов в спілкуванні із ЗМІ</span> - «Подберите терпець»: Зеленський відповів журналісту на питання щодо інтерв'ю
    Володимир Зеленський дав відповідь журналісту на питання щодо відмов в спілкуванні із ЗМІ

    Зеленський зазначив, що «відмовляє журналістам у силу зайнятості»

    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський порадив журналісту «Новое время» Максиму Бутченко «подобрать терпець», аби коли-небудь зустрітися.

    Вчора, 24 березня, Максим Бутченко написав в своєму Фейсбуці, що Зеленський відмовив в інтерв'ю такій кількості журналістів, що з них вже можна зібрати полк.

    У коментарі до публікації журналіста кандидат у президенти зазначив, що «відмовляє у силу зайнятості».

    «Я Володимир Зеленський, і Ви ніколи не спілкувалися зі мною щодо інтерв'ю. Ніколи. Я відмовляю у силу зайнятості, просто не маю часу, але з Вами я навіть не говорив. Отже підберіть терпець, і ми якось зустрінемось. Удачі!», - написав кандидат в президенти.

    Трохи пізніше Зеленський написав, що передасть контакти Максима Бутченко своєї прес-службі.

    Раніше Зеленський завірив, що вже почав виходити з бізнесу.

    Також він пообіцяв не влаштовувати Майдан, якщо програє.

    Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.

    Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

     До вашої уваги:  
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    Петро Порошенко ЗМІ вибори рейтинг політика Володимир Зеленський
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