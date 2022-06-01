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    У світі

    Туреччина скасувала вимогу covid-тестів для в'їзду

    Туреччина пускатиме без обов&rsquo;язкового ПЛР-тесту чи тесту на антитіла - Туреччина скасувала вимогу covid-тестів для в'їзду
    Туреччина пускатиме без обов’язкового ПЛР-тесту чи тесту на антитіла
    фото з відкритих джерел

    З 1 червня для в'їзду в країну на всіх прикордонних пунктах не будуть вимагатись довідки з негативним результатом ПЛР-тесту

    Туреччина з 1 червня послаблює вимоги для в’їзду подорожувальників, які були запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ Туреччини.

    «З 1 червня для в'їзду в країну на всіх прикордонних пунктах не будуть вимагатись довідки з негативним результатом ПЛР-тесту, який потрібно було складати максимум за 72 години до в'їзду, або вимога про негативний результат експрес-тесту на антитіла, який необхідно було зробити протягом 48 годин після в'їзду», – йдеться в повідомленні.

    МВС Туреччини нагадало, що посилило вимоги до в’їзду в країну 3 березня у зв’язку із ситуацією щодо коронавірусу, але «у світлі повідомлення міністерства охорони здоров’я та останніх подій» обмеження були скасовані.

    29 травня турецьке МОЗ скасувало обов'язкове носіння масок у громадських місцях за винятком медичних закладів. При цьому людям рекомендують і далі носити захисні маски.

    Раніше у Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

    Зокрема:

    • скасовано рівні епідбезпеки в областях;
    • масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
    • скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;
    • призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;
    • для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.

    Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.

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    Теги: Туреччина Україна щеплення коронавірус
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    Туреччина скасувала вимогу covid-тестів для в'їзду