Евакуація з Маріуполя 23 квітня: міська рада оприлюднила важливу інформацію

23 квітня (субота) об 11:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя

Міська влада повідомила, що рушатиме колона о 12 годині дня

З Маріуполя запланували евакуацію людей. Зокрема місцевих закликали на 11 годину приходити до бульвару Шевченка на кільці біля ТРЦ «Порт-Сіті». Відповідну інформацію повідомили у Маріупольській міській раді.

Перед цим про ймовірну евакуацію повідомила Ірина Верещук.

«23 квітня (субота) об 11:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Збір та посадка людей у транспорт за адресами: жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ «Порт-Сіті», – мовиться у повідомленні.

Міська влада додала, що рушатиме колона о 12 годині дня. Рухатимуться за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Маріупольців, які вже виїхали, закликали зв'язатись з рідними чи знайомими, щоб повідомити їм про можливість безпечно евакуюватись у Запоріжжя.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.