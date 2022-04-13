Окупанти у Маріуполі вбили відомого на Волині футбольного тренера

Спортсмен раніше грав за футбольний клуб «Стир»

Російські військові у Маріуполі забрали життя відомого на Волині футбольного тренера, 53-річного Віктора Ткачука. Спортсмен вивіз своїх близьких у безпечне місце, а сам залишився у місті волонтерити. Про смерть Ткачука кілька днів тому повідомили на сторінці Берестечківської громади у Facebook.

Чоловік раніше грав за футбольний клуб «Стир», що у місті Берестечко. Після загибелі його навіть не змогли поховати на батьківщині, адже Маріуполь нині заблокований. Сусіди лише вирити могилу у дворі будинку, поховати й встановили хрест.

Як розповів у коментарі Obozrevatel давній друг Ткачука Анатолій Романовський, про те, що він загинув, рідні дізналися випадково. Хтось із земляків в Італії на одному з каналів побачив сюжет, у якому йшлося про загибель спортсмена.

«Там повідомляли, що він гасив пожежу в одній із багатоповерхівок, і його вбив снайпер. Його тіло знайшли в тому ж районі, де він і жив. Що там було насправді, ми не знаємо. Дружина зв'язувалася зі знайомими, які залишилися там. Але говорити правду телефоном вони бояться», – зазначив чоловік.

У Віктора Ткачука залишилися двоє дітей.

Нагадаємо, російські військові у Маріуполі атакували з танка центр католицької благодійної організації «Карітас України». Внаслідок обстрілу загинули двоє співробітниць організації та п’ятеро членів їхніх сімей.

Раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Відомо також, що російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі.