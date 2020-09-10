«Погано стало на 4 день»: дружина українця, який помер від Covid-19 у Туреччині, розповіла деталі трагедії



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Перед поїздкою сім'я не робила тести на Covid-19, адже не бачила у цьому потреби, бо почувались добре

Жінка каже, що сім'я приймала ліки від грипу, але чоловікові ліпше не ставало

Відпочинок у Туреччині для мешканця міста Виноградів Закарпатської області завершився смертю, а для його родини - трагедією.

7 вересня чоловік помер від коронавірусу на курорті, куди прилетів разом із дружиною та донькою.

Про подробиці трагедії розповіла ТСН.ua дружина покійного закарпатця Вікторія Лях.

Перед поїздкою сім'я не робила тести на Covid-19, адже не бачила у цьому потреби, бо почувались добре. Вже за кілька днів на відпочинку чоловіку стало погано.

«Ніякого натяку на щось подібне не було. Зле йому стало вже на четвертий день відпочинку. Спочатку думали, що кондиціонер надув, так як день перед тим так само погано було мені», - розповіла Вікторія Лях.

Жінка каже, що сім'я почала приймати ліки від грипу, але чоловікові ліпше не ставало.

«Ми приймали ліки від грипу. Мені начебто допомогли, а чоловіку - ні. Після 3-ох днів невдалого лікування та погіршення самопочуття і після того, як я перестала відчувати смаки та запахи, то зрозуміла, що ж це таке. Ми звернулися в місцеву клініку, щоб оглянули і надали якусь необхідну медичну допомогу. Тоді і взяли тест ПЛР, який виявився позитивним», - розповідає Вікторія Лях.

На жаль, чоловіка врятувати не вдалось. 7 вересня в лікарні «Анадолу» внаслідок ускладнення від коронавірусної інфекції він помер. Жінка каже, що попри погане самопочуття, у неї коронавірусу не виявили, а ось у доньки тест на Covid-19 виявився позитивним.

«Нам з донечкою зробили тести, позитивний результат показало тільки в неї, хоча вона захворіла між нами сама остання. Почувала себе відносно добре», - розповіла Вікторія Лях.

Наразі дружина померлого намагається організувати репатріацію чоловіка на Батьківщину.

Нагадаємо, турецька влада посилила карантин у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості заражень коронавірусної інфекції. Розпорядження було надіслано губернаторам усіх провінцій.