У Києві на ходу загорілась військова вантажівка (відео)

Загорання автомобіля вдалося загасити за допомогою небайдужих водіїв

У п’ятницю, 19 лютого, о 09:15, у Києві на ходу загорілася вантажівка військових. Це сталося поблизу із станцією метро «Берестейська».

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Загорання виникло у моторному відсіку вантажівки.

Військові самі намагалися загасити вогонь. На допомогу їм прийшов водій автомобіля Mercedes, що проїжджав повз. Він надав свій вогнегасник.

Пожежу було ліквідовано.

Через надзвичайну подію на дорозі утворився затор.

Як повідомлялося, у ніч на 17 лютого сталась пожежа в автомобілі на вул. Гоголівській, 32-Б у Шевченківському районі столиці. У дворі 4-поверхового житлового будинку горів припаркований автомобіль Volkswagen Touareg.