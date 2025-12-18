Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 грудня

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У п'ятницю, 19 грудня, на Лівобережжі, в західних та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Укргідрометцентр зазначає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

ДСНС також закликає бути обережними на дорозі: «Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Будьте уважні та обережні на дорозі!».

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується.