Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики прогнозують, що видимість становитиме лише 200–500 метрів

Український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища для території Київської області та міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні, 21 листопада, вдень очікується значне погіршення видимості через туман. Синоптики прогнозують, що видимість становитиме лише 200–500 метрів, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпечності, «жовтий».

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах столиці та області. Водіям рекомендують бути максимально обережними: знизити швидкість, використовувати протитуманні фари та дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, 22-24 листопада деякі області України накриє негода. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. У зв’язку з переміщенням через територію України циклонів у західних областях очікується ускладнення погодних умов: 22-23 листопада випадатиме помірний, місцями значний сніг (утворення снігового покриву висотою 5-15 см, на Львівщині та Івано-Франківщині 20-30 см), спостерігатимуться налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; 24 листопада послаблення та припинення опадів і явищ, зниження температури до 3-10° морозу