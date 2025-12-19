Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С

У більшості областей України очікується похолодання

Наступного тижня в Україні очікуються морози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».

«Із 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання. Не до лютих морозів, але до -7°С, -12°С вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково, але перестрахуватися не зайве – додаткове утеплення, додаткова перевірка приладів, автомобілів тощо», – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, в Україні хмарно, туманно. В Україні без опадів, але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла), в Криму вночі 2-7° тепла, а в денні години 7-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується.