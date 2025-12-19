Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
фото: glavcom.ua

У більшості областей України очікується похолодання

Наступного тижня в Україні очікуються морози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».

«Із 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання. Не до лютих морозів, але до -7°С, -12°С вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково, але перестрахуватися не зайве – додаткове утеплення, додаткова перевірка приладів, автомобілів тощо», – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, в Україні хмарно, туманно. В Україні без опадів, але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла), в Криму вночі 2-7° тепла, а в денні години 7-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 16:07
Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 13:22
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
12 грудня, 12:32
Алхім отримала штраф за незаконну рекламу казино
Блогерку Алхім оштрафовано на майже 5 млн грн за просування казино в Instagram
12 грудня, 12:10
Президент України зустрінеться з очільниками НАТО та ЄС у Брюсселі
У НАТО підтвердили візит Зеленського до Брюсселя та зустріч із лідерами ЄС
8 грудня, 13:47
Сер Вінстон та пан Ігор: перший для другого є взірцем державного управління
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
2 грудня, 10:50
Мобілізований після трьох днів відпочинку відмовився знову їхати на фронт
Суд покарав військового за невиконання наказу командира
23 листопада, 18:15
«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України
Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів
22 листопада, 15:37
Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні настає о 16 годині
22 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів
22 листопада, 05:00

Суспільство

«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
Синоптикиня повідомила, коли в Україні вдарить мороз до -12°С
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні
День адвокатури: скільки фахівців налічується в Україні
Військова омбудсменка назвала тих, хто має вручати повістки замість ТЦК
Військова омбудсменка назвала тих, хто має вручати повістки замість ТЦК
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua