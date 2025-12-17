Головна Київ Новини
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: glavcom.ua

Жителям Києва варто враховувати погодні умови під час планування поїздок містом

У вівторок, 17 грудня, у Києві спостерігається туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Про небезпечні метеорологічні явища повідомив Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком»

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть впливати на безпеку дорожнього руху, зокрема в ранкові години пік.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики та екстрені служби рекомендують водіям знизити швидкість, користуватися ближнім світлом фар і протитуманними ліхтарями, збільшувати дистанцію між автомобілями та уникати різких маневрів. Під час вимушеної зупинки радять вмикати аварійну сигналізацію.

Мешканців Києва просять враховувати погодні умови під час планування поїздок містом.

Нагадаємо, у столиці станом на 9 годину ранку 17 грудня в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня

Сьогодні у Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
У Києві хмарно, місцями невеликий дощ
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
Облаштування зупинки громадського транспорту біля станції метро «Лук'янівська». 20 листопада 2025 року
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»
21 листопада, 11:36
Святкові локації прикрасили усі райони столиці
Святкові новорічні локації відкрито у всіх районах Києва. Де шукати ідеальне місце для фото
8 грудня, 12:40
Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
2 грудня, 16:00
Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму на 1,5-2 °С
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
4 грудня, 17:02
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
9 грудня, 14:06
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня
12 грудня, 14:25
Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
13 грудня, 19:50

У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
