У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки

Жителям Києва варто враховувати погодні умови під час планування поїздок містом

У вівторок, 17 грудня, у Києві спостерігається туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Про небезпечні метеорологічні явища повідомив Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком»

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть впливати на безпеку дорожнього руху, зокрема в ранкові години пік.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики та екстрені служби рекомендують водіям знизити швидкість, користуватися ближнім світлом фар і протитуманними ліхтарями, збільшувати дистанцію між автомобілями та уникати різких маневрів. Під час вимушеної зупинки радять вмикати аварійну сигналізацію.

Мешканців Києва просять враховувати погодні умови під час планування поїздок містом.

Нагадаємо, у столиці станом на 9 годину ранку 17 грудня в середньому зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня.

Сьогодні у Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.