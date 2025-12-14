Прогноз погоди на тиждень 15–21 грудня 2025 року

З 15 по 21 грудня в Україні очікується стабільна зимова погода з невеликим снігом та морозами

Цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

15 грудня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -3...-1°C, вдень 0...+2°C. Хмарно, мокрий сніг.

на півдні: Температура вночі +1...+4°C, вдень +5...+8°C. Мінлива хмарність, місцями дощ.

на заході: Температура вночі -2...+1°C, вдень +1...+4°C. Хмарно, невеликий сніг.

на сході: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, місцями мокрий сніг.

у Києві: Температура вночі -2...-4°C, вдень 0...+1°C. Хмарно, невеликий мокрий сніг.

16 грудня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -4...-1°C, вдень -1...+2°C. Хмарно, невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі 0...+3°C, вдень +4...+7°C. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, без істотних опадів.

на сході: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Хмарно, місцями сніг.

у центрі: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.

у Києві: Температура вночі -3...-5°C, вдень -1...0°C. Хмарно, невеликий сніг.

17 грудня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі -1...+2°C, вдень +3...+6°C. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі -4...-1°C, вдень +1...+4°C. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Хмарно.

у центрі: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -4...-6°C, вдень -1...0°C. Мінлива хмарність.

18 грудня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі 0...+3°C, вдень +4...+7°C. Мінлива хмарність.

а заході: Температура вночі -3...0°C, вдень +1...+4°C. Хмарно, без опадів.

на сході: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Переважно хмарно.

у центрі: Температура вночі -4...-1°C, вдень -1...+2°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.

у Києві: Температура вночі -4...-6°C, вдень -1...0°C. Хмарно, невеликий сніг.

19 грудня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі -1...+2°C, вдень +3...+6°C. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -7...-4°C, вдень -4...-1°C. Хмарно.

у центрі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -5...-7°C, вдень -2...-1°C. Мінлива хмарність.

20 грудня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -7...-4°C, вдень -4...-1°C. Переважно сонячно.

на півдні: Температура вночі -2...+1°C, вдень +4...+7°C. Сонячно.

на заході: Температура вночі -5...-2°C, вдень -1...+2°C. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -8...-5°C, вдень -5...-2°C. Ясно.

у центрі: Температура вночі -6...-3°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -6...-8°C, вдень -2...-1°C. Переважно сонячно.

21 грудня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: