Прогноз погоди на тиждень 15–21 грудня 2025 року
З 15 по 21 грудня в Україні очікується стабільна зимова погода з невеликим снігом та морозами
Цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
15 грудня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -3...-1°C, вдень 0...+2°C. Хмарно, мокрий сніг.
- на півдні: Температура вночі +1...+4°C, вдень +5...+8°C. Мінлива хмарність, місцями дощ.
- на заході: Температура вночі -2...+1°C, вдень +1...+4°C. Хмарно, невеликий сніг.
- на сході: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, місцями мокрий сніг.
- у Києві: Температура вночі -2...-4°C, вдень 0...+1°C. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
16 грудня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4...-1°C, вдень -1...+2°C. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі 0...+3°C, вдень +4...+7°C. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, без істотних опадів.
- на сході: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Хмарно, місцями сніг.
- у центрі: Температура вночі -3...0°C, вдень 0...+3°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- у Києві: Температура вночі -3...-5°C, вдень -1...0°C. Хмарно, невеликий сніг.
17 грудня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі -1...+2°C, вдень +3...+6°C. Сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі -4...-1°C, вдень +1...+4°C. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -4...-6°C, вдень -1...0°C. Мінлива хмарність.
18 грудня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі 0...+3°C, вдень +4...+7°C. Мінлива хмарність.
- а заході: Температура вночі -3...0°C, вдень +1...+4°C. Хмарно, без опадів.
- на сході: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Переважно хмарно.
- у центрі: Температура вночі -4...-1°C, вдень -1...+2°C. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- у Києві: Температура вночі -4...-6°C, вдень -1...0°C. Хмарно, невеликий сніг.
19 грудня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Мінлива хмарність, без опадів.
- на півдні: Температура вночі -1...+2°C, вдень +3...+6°C. Сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -7...-4°C, вдень -4...-1°C. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -5...-7°C, вдень -2...-1°C. Мінлива хмарність.
20 грудня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -7...-4°C, вдень -4...-1°C. Переважно сонячно.
- на півдні: Температура вночі -2...+1°C, вдень +4...+7°C. Сонячно.
- на заході: Температура вночі -5...-2°C, вдень -1...+2°C. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -8...-5°C, вдень -5...-2°C. Ясно.
- у центрі: Температура вночі -6...-3°C, вдень -2...+1°C. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -6...-8°C, вдень -2...-1°C. Переважно сонячно.
21 грудня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -6...-3°C, вдень -3...0°C. Хмарно, без опадів.
- на півдні: Температура вночі -1...+2°C, вдень +5...+8°C. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -4...-1°C, вдень 0...+3°C. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -7...-4°C, вдень -4...-1°C. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі -5...-2°C, вдень -1...+2°C. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі -5...-7°C, вдень -1...0°C. Хмарно з проясненнями.
