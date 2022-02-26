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    Російські терористи за дві доби убили 20 людей у Києві

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    &nbsp;Мер Києва Віталій Кличко 26 лютого увечері записав відеозвернення - Російські терористи за дві доби убили 20 людей у Києві
     Мер Києва Віталій Кличко 26 лютого увечері записав відеозвернення

    Міський голова: Від початку широкомасштабного вторгнення Росії у столиці загинуло 14 військових та 6 цивільних осіб

    Від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в своєму відеозверненні.

    «Ситуація в столиці – складна і напружена. Ворог у місто не прорвався. Але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. А зранку, як ви знаєте, у житловий будинок на вул. Лобановського влучила ракета. Руйнування в будинку – з 17 по 21 поверхи. Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави, – сказав Кличко. – Росія вбиває українців. В Києві, від початку атаки на Україну, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі одна дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема, троє дітей. Росія також знищує інфраструктуру наших міст. Це – варварство і дикість! Росія знищує наше право визначати долю і майбутнє нашої країни і наших дітей! Ми обороняємося! Збройні сили героїчно захищають нашу землю. Буде складно. Але ми повинні вистояти!» – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей – у важкому стані в лікарні, пише LB.ua.

    Про це розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик – в Охматдиті.

    Теги: Росія Київ війна вбивство
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    Російські терористи за дві доби убили 20 людей у Києві