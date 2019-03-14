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    Новини

    У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»

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    Зловмисники облаштували два кол-центри - У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»
    Зловмисники облаштували два кол-центри
    Фото: Нацполіція

    У телефонній розмові псведоцілителі надавали абонентам консультації та навіть проводили діагностику і ритуали

    Детективи столичного главку поліції спільно із працівниками департаменту захисту економіки викрили групу осіб, яка протягом року з використанням електронно-обчислювальної техніки створила в інтернеті спеціальні сайти. На цих платформах зловмисники рекламували послуги екстрасенсів, які брали участь у телепрограмах сусідньої держави. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    За інформацією заступника начальника слідчого управління ГУНП у Києві Едуарда Соловйова, під час перевірки поліцейські встановили, що насправді з клієнтами спілкувалися оператори кол-центрів, які видавали себе за екстрасенсів або їх помічників.

    «У телефонній розмові псведоцілителі надавали абонентам консультації та навіть проводили діагностику і ритуали, які мали допомогти клієнтам у вирішенні питань і проблем. Гроші за послуги перераховували на віртуальні гаманці або банківські рахунки», - розповів він.

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    У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»
    У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»
    У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»

    У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери, сервери та документацію. Речові докази долучили до кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

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