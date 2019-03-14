У Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів»



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Зловмисники облаштували два кол-центри Фото: Нацполіція

У телефонній розмові псведоцілителі надавали абонентам консультації та навіть проводили діагностику і ритуали

Детективи столичного главку поліції спільно із працівниками департаменту захисту економіки викрили групу осіб, яка протягом року з використанням електронно-обчислювальної техніки створила в інтернеті спеціальні сайти. На цих платформах зловмисники рекламували послуги екстрасенсів, які брали участь у телепрограмах сусідньої держави. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За інформацією заступника начальника слідчого управління ГУНП у Києві Едуарда Соловйова, під час перевірки поліцейські встановили, що насправді з клієнтами спілкувалися оператори кол-центрів, які видавали себе за екстрасенсів або їх помічників.

«У телефонній розмові псведоцілителі надавали абонентам консультації та навіть проводили діагностику і ритуали, які мали допомогти клієнтам у вирішенні питань і проблем. Гроші за послуги перераховували на віртуальні гаманці або банківські рахунки», - розповів він.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери, сервери та документацію. Речові докази долучили до кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.