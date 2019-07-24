Поліція відкрила понад 300 кримінальних справ через порушення на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх «може уже» більше 350 - попередили у МВС

Правоохоронці не зафіксували серйозних порушень під час парламентських виборів, а за фактами порушень, які зафіксували, порушили понад 300 кримінальних справ.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх «може уже» більше 350.

«Але головні результати по розслідуванню кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів в суд», — додав Шевченко.

Він зазначив, що в цілому система МВС впоралася із проведенням виборів.

«У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або потерпілих суттєво після якихось насильницьких дій. І власне насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насилля, не було сутичок. не було крові, не було зіткнень — це головне», — наголосив Шевченко

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, голова однієї з дільничних виборчих комісій округу №94 (Обухівський та Васильківський райони Київщини) разом з секретарем складали протоколи про підрахунок голосів виборців по багатомандатному округу не на засіданні виборчої комісії, як передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів.

22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».