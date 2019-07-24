Голоси ще рахують в 17 округах (повний список)



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Результати голосування в багатомандатному окрузі

В багатьох округах, де ще не опрацьовано всі протоколи, друге місце займають чинні народні депутати

Вже три дні на 17 округах окружні виборчкоми не можуть опрацювати всі протоколи дільничних комісій. По деяким навіть подали в суд для перерахунку голосів, на деяких навіть переможці виборів пропонують перерахувати.

Округ №49 (Дружківка, Костянтинівка) – опрацьовано 90,98% протоколів. Тут з відривом майже 3 тис. голосів мер Дружківки випереджає Бориса Колеснікова.

Округ №52 (Дебальцеве, Торецьк) – опрацьовано 75,47% протоколів. Представник «Батьківщини» Євген Яковенко поки що лідирує з невеликим відривом від члена «Опозиційної платформи – За життя». В ситуацію вже активно втрутилась Наталя Королевська та Неля Штепа.

Округ №66 (Малин, Житомирська обл.) – опрацьовано 99,66% протоколів. «Слуга народу» Тетяна Грищенко на 6,5 тис. голосів випереджає колишнього нардепа Віталія Журавського.

Округ №70 (Закарпаття)– опрацьовано 91,5% протоколів. «Слуга народу» впевнено лідирує в окрузі. Нардеп Іван Балога – на четвертому місці з 14,85%.

Округ №86 (Болехів, Івано-Франківська обл.) – опрацьовано 97,84% протоколів. Різниця між лідером Олександром Матусевичем («Слуга народу») і нардепом Анатолієм Дирівим складає усього лише 712 голосів.

Округ №95 (Ірпінь, Київська обл.) – опрацьовано 98,14% протоколів. Олександр Горобець від «Слуги народу» на 7 тис. голосів випереджає ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, який відзначився найбільшими витратами на агітацію в окрузі.

Округ №96 (Буча, Славутич) – опрацьовано 99% протоколів. У журналістки Ольги Василевської-Смаглюк впевнена перемога з відривом від найближчого конкурента – нардепа Ярослава Москаленко - в 20 тисяч голосів.

Округ №98 (Бориспіль) – опрацьовано 99,46% протоколів. Представник «Слуги народу» і тут на 20 тисяч голосів випереджає народного депутата Сергія Міщенко.

Округ №100 (Кропивницький) – опрацьовано 99,56% протоколів. Кандидат від «Слуги народу» отримав 43,56% голосів. Народний депутат Сергій Березкін – на другому місці з 16,6%.

Округ №107 (Лисичанськ) – опрацьовано 96,72% протоколів. Радник нардепа Шахова Олександр Сухов виграє вибори у Олександра Сорокіна зі «Слуги народу». Нардеп Сергій Рибалка зайняв четверте місце.

Округ №125 (Самбір, Львівська обл.) – опрацьовано 95% протоколів. Нардеп Андрій Лопушанський перемагає на цьому окрузі. Висуванець «Слуги народу» тут на третьому місці.

Округ №127 (Очаків, частина Миколаєва) – опрацьовано 96,77% протоколів. Кандидат від «Слуги народу» отримав впевнену перемогу над конкурентами, в тому числі і над нардепом Борисом Козиром.

Округ №148 (Лубни) – опрацьовано 98,61% протоколів. Перемагає Анастасія Ляшенко від «Слуги народу». Народний депутат Костянтин Іщейкін – на третьому місці.

Округ №195 (Черкаси) – опрацьовано 98,11% протоколів. Перемагає «слуга народу» Олег Арсенюк з 41,17% підтримки.

Округ №204 (Новодністровськ, Чернівецька обл.) – опрацьовано 98,71% протоколів. Лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак фактично програв адвокату від «Слуга народу». Відрив складає 20 тисяч голосів.

Округ №206 (Чернігів) – опрацьовано 94,25% протоколів. «Слуга народу» Антон Поляков на 7 тисяч випереджає народного депутата Максима Микитася.

Округ №207 (Новгород-Сіверський) – опрацьовано 96,01% протоколів. Кандидат від «Слуги народу» майже на 350 голосів випереджає депутата трьох скликань Ігоря Рибакова.