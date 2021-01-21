Поліція затримала трьох жителів Миколаєва, які поширювали дитячу порнографію

Троє миколаївців на замовлення завантажували дитячі порнографічні фото та відео

У Миколаєві поліцейські затримали трьох жителів Інгульського району, які займалися розповсюдженням дитячої порнографії. Про це повідомляється на сайті поліції Миколаївській області.

Миколаївці 27-ми, 56-ти і 59-ти років були учасниками закритих тематичних сайтів, і на замовлення завантажували і поширювали через інтернет фото і відео з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією.

За результатами обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно, яке може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Дії фігурантів попередньо кваліфіковані за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Крім цього один з фігурантів, 56-річний городянин, крім кримінальної, також буде нести адміністративну відповідальність за опір співробітникам поліції під час проведення слідчої дії (стаття 185 КУпАП).

Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію події і повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, що столична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії.