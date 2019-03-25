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    Україна пропонує Кремлю новий формат обміну полонених

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    Київ пропонує Москві 30 березня провести обмін 25 на 25 - Україна пропонує Кремлю новий формат обміну полонених
    Київ пропонує Москві 30 березня провести обмін 25 на 25

    Геращенко зазначила, що для цього необхідна згода російської сторони

    Україна пропонує Росії 30 березня провести обмін 25 українців в обмін на 25 засуджених в Україні росіян. Про це в понеділок, 25 березня, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Ми пропонуємо, щоб вони негайно забрали 25 росіян в обмін на 25 українців - політв'язнів Кремля. І залишається незмінною наша позиція: забрати 19 наших з окупованих територій, ми готові помилувати 72-х сепаратистів», - додала вона.

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    Геращенко зазначила, що для цього необхідна згода російської сторони.

    Раніше, 22 березня, Ірина Геращенко заявила, що Україна пропонує обміняти українських полонених на Донбасі на ув’язнених сепаратистів. 

    Також Геращенко розповіла, що Україна хотіла обміняти Гриба на росіянина Седикова

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

    Після цього Павло оголосив про голодування.

    За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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