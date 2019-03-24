У Києві та Одесі мітингували з вимогою звільнити Павла Гриба



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Фото: Радіо Свобода

Акція у Києві пройшла під посольством Росії

Під посольством Росії у Києві відбувся мітинг з вимогою звільнити Павла Гриба, якого суд в Ростові-на-Дону ув’язнив на шість років, та інших українців, які перебувають у російських в’язницях з політичних мотивів або утримуються угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

Також учасники акції закликали громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації.

До мітингувальників ніхто не вийшов.

Така ж акція в Одесі зібрала близько десятка мітингувальників.

Організатором мітингів виступила громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Її представники анонсували аналогічні акції у Львові та Харкові.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) March 24, 2019

Нагадаємо, Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до шести років колонії загального режиму за «схиляння до тероризму».

Також Польща вимагає від РФ звільнити Павла Гриба і інших ув’язнених українців.

Офіційний Вашингтон засудив вирок російської влади Павлу Грибу та закликав Росію негайно звільнити й відправити додому українця, який потребує негайного лікування.

У п’ятницю, 22 березня, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.

Джерело: Радіо Свобода