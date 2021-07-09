Положинський подарував музеєві батькову колекцію старожитностей (фото)

Артефакти збагатять колекцію музею

Музикант, уродженець Луцька Олександр Положинський передав до Волинського краєзнавчого музею колекцію свого батька.

Про це пише Волинський краєзнавчий музей на своїй сторінці.

Артефакти Євген Положинський збирав у 1990-х рр.

– Вони зберігатимуться у музеї і збагатять регіональну колекцію пам’яток культури, – розповіли музейники.

Серед переданих речей – цікаві етнографічні пам’ятки (коловоротки, гребінки, рублі, постоли, ночви, коромисла, ярмо, горщики та глечики), речі побуту мешканців Луцька міжвоєнного періоду (стільці польського виробника) та 1950–1960-х рр. (радіоприймачі, валіза).

Нагадаємо, раніше колишній соліст гурту «Тартак» Олександр Положинський повідомив, що йому пропонують взяти участь у виборах міського голови Луцька, але він поки не розглядає таку можливість.

Також відомий музикант відмовився від ордена, яким його нагородив Зеленський.

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