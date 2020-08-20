Відомий музикант Положинський розповів, чи буде балотуватися у мери Луцька



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Олександр Положинський заявив, що висунути його мером пропонує «активна група в Луцьку»

Співак хоче, щоб Луцьк змінився на краще, але сам керувати містом не бажає, бо йому не цікаво цим займатися, на відміну від творчості

Колишній соліст гурту «Тартак» Олександр Положинський повідомив, що йому пропонують взяти участь у виборах міського голови Луцька, але він поки не розглядає таку можливість. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Громадське.

За словами музиканта, він дуже хоче, щоб Луцьк змінився на краще, але сам керувати містом не бажає, бо йому не цікаво цим займатися, на відміну від творчості.

Також Положинський зауважив, що він не є компетентною людиною у питанні головування містом.

«Я розумію, що всьому можна навчитися і я маю якийсь базис знань і вмінь для того, щоб стати очільником Луцька. Водночас для цього потрібен час. Я не хочу, щоб сталося так, як з нашим президентом, коли він одночасно і посідає посаду, і вчиться щось на ній робити», — каже музикант.

Також Положинський пояснив, що для головування міста йому потрібна була б «міцна команда» з професійними людьми, а він команди зараз не має.

«Поки що я це все сприймаю як веселі балачки, які більше спрямовані на те, щоб змусити когось нервувати або пограти в якісь політичні ігри», — додав він.

Музикант уточнив, що висунути його мером пропонує «активна група в Луцьку». За його словами, ця група виступає проти Ігоря Палиці, який 20 травня 2020 року очолив новостворену партію «За майбутнє».

Нагадаємо, Положинський у гурті «Тартак» до лютого 2020 року був художнім керівником, співпродюсером, вокалістом, а також автором текстів. Мав досвід роботи ведучим на телебаченні та радіо.

5 лютого 2020 року після виходу з суду над Андрієм Антоненком, де виступав у якості свідка, оголосив про вихід з гуртів «Тартак» та «Був'є».

Зараз Положинський — активний блогер, який періодично пише політичні дописи й критикує Петра Порошенка, чим змушує шанувальників підозрювати про його плани над політичною кар'єрою.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий четвертий раз балотуватиметься у мери.

Як повідомлялося, 11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

12 серпня у Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.