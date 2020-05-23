Вчені заявили про здатність канабісу «запобігати та лікувати коронавірус»



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Експерти попереджають, що куріння канабісу може насправді збільшити ризик коронавірусу

Науковці визнають, що необхідні додаткові дослідження

Вчені з Летбріджського університету (Канада) стверджують, що виявили сильні штами канабісу, які можуть допомогти запобігти і потім лікувати коронавірусне захворювання Covid-19 у пацієнтів. Про це пише британське видання Mirror.

За словами вчених, відповідні штами, впливають на шляхи ферменту-2 (ACE2), які вірус використовує в якості воріт в організм.

Дослідники стверджують, що канабіс може зменшити кількість точок проникнення вірусу в організм на 70%.

У той же час дослідники визнають, що необхідні додаткові дослідження, але кажуть, що канабіс може бути використаний для розробки профілактичних методів лікування «в формі засобів для полоскання рота і полоскання горла».

У той же час, інші експерти попереджають, що куріння канабісу може насправді збільшити ризик коронавірусу.

Нагадаємо, вчені заявили, що коронавірус може передаватися через сльози. Коронавірус може передаватися через слізну рідину. До такого висновку після серії досліджень дійшли фахівці медичної школи Університету Джонса Хопкінса.

Національний дослідницький центр (NRC) Канади повідомив про початок співпраці з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Як повідомлялося, вчені знайшли засіб для повного блокування коронавірусу.

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