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    У світі

    Польща відреагувала на звинувачення Лукашенка про втручання у протести в Білорусі

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    У Білорусі розпочалися акції протесту вночі 9 серпня після голосування на виборах президента - Польща відреагувала на звинувачення Лукашенка про втручання у протести в Білорусі
    У Білорусі розпочалися акції протесту вночі 9 серпня після голосування на виборах президента

    Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними, - міністр закордонних справ Польщі

    Польщі вважає безпідставним звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка про втручання країни в протести в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на брифінгу.

    «Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними», - сказав він.

    Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з Польщі.

    «Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей», - запевнив керівник Білорусі.

    Як повідомлялося, інформації про затриманих і постраждалих українців у Білорусі поки нема .

    До відома, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

    МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. 

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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