Польща відреагувала на звинувачення Лукашенка про втручання у протести в Білорусі



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У Білорусі розпочалися акції протесту вночі 9 серпня після голосування на виборах президента

Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними, - міністр закордонних справ Польщі

Польщі вважає безпідставним звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка про втручання країни в протести в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на брифінгу.

«Ці звинувачення ми вважаємо безпідставними», - сказав він.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з Польщі.

«Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей», - запевнив керівник Білорусі.

Як повідомлялося, інформації про затриманих і постраждалих українців у Білорусі поки нема .

До відома, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.