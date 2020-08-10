Туск закликав Лукашенка опублікувати достовірні дані виборів



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Дональд Туск звернувся до Олександра Лукашенка

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що Лукашенко має негайно звільнити заарештованих протестувальників

Глава Європейської народної партії, колишній голова Європейської ради, експрем'єр Польщі Дональд Туск закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувати фактичні результати виборів.

«Я закликаю президента Лукашенка опублікувати фактичні результати вчорашнього голосування, припинити насильство, вивести спецназ і негайно звільнити заарештованих мирних демонстрантів», - написав Туск у Twitter.

The pictures from Minsk contradict the official narrative of a re-elected President. We see a rejected President who has declared war on his own people, the President who has systematically broken the law and order of his own country. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) August 10, 2020

Також нагадаємо, що Євросоюз засудив застосування сили до учасників протестів у Білорусі та закликав до чесного підрахунку голосів.

Зазначимо, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з Польщі.

Польща відреагувала на звинувачення Лукашенка про втручання у протести в Білорусі.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції протесту. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Білорусі.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство. Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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