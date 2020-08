Туск закликав Лукашенка опублікувати достовірні дані виборів

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що Лукашенко має негайно звільнити заарештованих протестувальників

Глава Європейської народної партії, колишній голова Європейської ради, експрем'єр Польщі Дональд Туск закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувати фактичні результати виборів.

«Я закликаю президента Лукашенка опублікувати фактичні результати вчорашнього голосування, припинити насильство, вивести спецназ і негайно звільнити заарештованих мирних демонстрантів», - написав Туск у Twitter.

The pictures from Minsk contradict the official narrative of a re-elected President. We see a rejected President who has declared war on his own people, the President who has systematically broken the law and order of his own country.