Польща пропонує запровадити санкції проти усіх членів «Єдиної Росії»

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав створити міжнародну комісію для розслідування російських злочинів у Ірпіні та Бучі

Європа має повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив на пресконференції.

Моравецький закликав усіх лідерів Європейського союзу відмовитися від використання російських вугілля, газу і нафти: «Зробити треба якнайшвидше». За словами голови польського уряду, потрібні й інші санкції, які нарешті зламають військову машину Володимира Путіна.

Зокрема, польський прем’єр-міністр нагадав, що його країна пропонує Європі запровадити санкції проти усіх членів путінської партії «Єдина Росія»: «Не тільки Путін винен, усі, хто мовчать, хто підтримують його – також несуть відповідальність».

Також голова уряду Польщі заявив, що шенгенські візи для росіян повинні видаватися лише з гуманітарною метою, усі інші громадяни Росії повинні отримувати відмову у отриманні цих віз.

Моравецький закликав світову спільноту створити міжнародну комісію для розслідування злочинів російських окупантів на території Ірпіня, Бучі та інших українських міст, злочинів, про які стало відомо після звільнення Київської області від російського агресора.

Щодо головних європейських опонентів посилення санкцій проти Росії, то це, за словами Матеуша Моравецького, є не прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримував обмеження щодо Росії – а великі країни Євросоюзу, які переживають за власний бізнес. Особливо польський прем’єр відзначив Німеччину, як «головне гальмо потужних антиросійських санкцій».

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що три речі, які зараз потрібні Україні, яка воює проти Росії - це зброя, зброя і ще раз зброя».

Раніше Матеуш Моравецький розкритикував ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії.