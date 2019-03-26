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    Наука та освіта

    Всі іноземні студенти з наступного року здаватимуть ЗНО з мови навчання

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    Всі іноземні студенти з наступного року здаватимуть ЗНО з мови навчання

    Студенти, які навчаються англійською мовою і мають міжнародні сертифікати IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate, з рівнем знань не нижче В1, повторно здавати англійську не будуть

    З 2020-го року всі іноземні студенти після першого курсу здаватимуть ЗНО з мови навчання. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України з посиланням на главу відомства Лілію Гриневич.

    За її словами, восени відбудеться перший пробний іспит - ЗНО з мови навчання для іноземних студентів після закінчення першого курсу в українських вишах, у цьому пілотному проекті візьмуть участь не всі заклади вищої освіти.

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    «Вже з 2020 року ЗНО з мови навчання будуть здавати усі іноземні студенти після закінчення 1-го курсу. Цим питанням опікується Український центр оцінювання якості освіти. Після проходження ЗНО іноземний студент отримуватиме сертифікат про складання іспиту, який дає право йому продовжувати навчання на другому курсі», – пояснила Гриневич.

    Вона додала, що студенти, які навчаються англійською мовою і мають міжнародні сертифікати на кшталт IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate, з рівнем знань не нижче В1, повторно здавати англійську не будуть, а їхній сертифікат автоматично враховуватиметься як успішно складений іспит.

    «Відповідно, якщо ми висуваємо такі вимоги до знань мови навчання студентами, то ще суворіші вимоги мають бути і до викладачів закладів освіти, які навчають іноземних студентів. Їхній рівень володіння мовою має бути не нижче В2. Цього року ми приділятимемо особливу увагу виконанню цих умов», – зауважила міністр.
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