Польські прикордонники зупинили 500 тис. євро, які пропустила митниця України



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Чотири особи затримали у зв’язку з підозрою здійснення злочину відмивання брудних грошей

Польські прикордонники відвернули спробу нелегального ввезення до Польщі з України 500 тисяч євро на прикордонному переході в Гребенному.

Про це інформує Польське радіо, яке цитує інформагенцію PAP.

Затримані чотири особи, повідомив речник окружної прокуратури в Замості Артур Шикула.

Чотири особи затримали у зв’язку з підозрою здійснення злочину відмивання брудних грошей. Слідство у справі взяла на себе окружна прокуратура в Замості, повідомив Артур Шикула.

Затримання відбулося в суботу, 21 вересня, на прикордонному переході в Гребенному. Прикордонники затртимали трьох громадян України і одного громадянина Хорватії. Вони намагалися пасажирським автом перевезти з України до Польщі без декларування суму в 500 тисяч євро.

З огляду на інтереси слідства прокуратура не повідомляє дальших подробиць цієї справи.

Тим часом, українське Державне бюро розслідувань 24 вересня повідомило, що його територіальне управління у Львові здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС.

«Це сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України. Деталі: серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України», – ідеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

«Кваліфікація: службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)», – вказує ДБР.

Нагадаємо, 23 вересня ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку.