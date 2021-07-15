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    Полтавці платитимуть за проїзд удвічі більше. Влада підвищила тарифи

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    Приватні перевізники вимагали збільшити опату до майже 13 гривень - Полтавці платитимуть за проїзд удвічі більше. Влада підвищила тарифи
    Приватні перевізники вимагали збільшити опату до майже 13 гривень
    Фото: Суспільне

    Згідно з проєктами рішення, вартість проїзду у тролейбусах Полтави підвищили з 3 до 6 гривень.

    Сьогодні, 15 липня, члени виконкому Полтавської міськради проголосували за збільшення вартості проїзду у громадському транспорті. Це рішення підтримали 22 члени виконкому, повідомляє «Суспільне».

    Згідно з проєктами рішення, вартість проїзду у тролейбусах Полтави підвищили з 3 до 6 гривень, у маршрутках та автобусах – від 5 до 8. Як повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, новий тариф формували на основі розрахунків, яке подало комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс». Приватні ж перевізники вимагали збільшити його до майже 13 гривень.

    Ці рішення наберуть чинності від наступного дня після опублікування їх у газеті «Полтавський вісник». Це планують зробити 16 липня, розповіла виконувачка обов'язків директора видання Анна Котова. Тобто за новими тарифами містяни зможуть їздити з 17 липня.

    Тим часом на офіційних паркувальних майданчиках Києва розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування.

    Теги: Полтава тарифи громадський транспорт
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    Полтавці платитимуть за проїзд удвічі більше. Влада підвищила тарифи