Полтавці платитимуть за проїзд удвічі більше. Влада підвищила тарифи

Згідно з проєктами рішення, вартість проїзду у тролейбусах Полтави підвищили з 3 до 6 гривень.

Сьогодні, 15 липня, члени виконкому Полтавської міськради проголосували за збільшення вартості проїзду у громадському транспорті. Це рішення підтримали 22 члени виконкому, повідомляє «Суспільне».

Згідно з проєктами рішення, вартість проїзду у тролейбусах Полтави підвищили з 3 до 6 гривень, у маршрутках та автобусах – від 5 до 8. Як повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, новий тариф формували на основі розрахунків, яке подало комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс». Приватні ж перевізники вимагали збільшити його до майже 13 гривень.

Ці рішення наберуть чинності від наступного дня після опублікування їх у газеті «Полтавський вісник». Це планують зробити 16 липня, розповіла виконувачка обов'язків директора видання Анна Котова. Тобто за новими тарифами містяни зможуть їздити з 17 липня.

Тим часом на офіційних паркувальних майданчиках Києва розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування.