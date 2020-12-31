У бразильському місті мерія вперше привітала із Новим роком українською

Така ініціатива стала можливою завдяки консульству України у місті Сан-Паулу

У Бразилії в місті Сан-Паулу вперше мерія привітала містян з Новим роком українською мовою – привітання розмістили на електронних годинниках. Така ініціатива стала можливою завдяки консульству України у м. Сан-Паулу.

«Ми надзвичайно щасливі та горді, що відсьогодні, завдяки активній співпраці Консульства із префектурою міста Сан-Паулу, цілодобове новорічне послання мерії на всіх електронних годинниках міста вперше демонструватиметься й українською мовою!», – йдеться в повідомленні консульства.

Як зазначили в українській дипустанові, символічне новорічне привітання від мерії змінюється різними іноземними мовами, зокрема тими, які представлені консульськими установами в найбільшому мегаполісі Бразилії.

Як відомо, Сан-Паулу є другим містом у світі після Нью-Йорку, де розташована найбільша кількість іноземних консульських установ.

Нагадаємо, Україну відвідав новий посол Бразилії Нортон де Андраде Мелло Рапеста. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін відзначив суттєве пожвавлення контактів між Україною та Бразилією на різних рівнях – від урядового до парламентського.