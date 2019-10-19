Помер топ-менеджер найбільшого у світі виробника програмного забезпечення та серверів



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Марк Херд займав пост гендиректора Oracle з 2014 року

Марк Херд минулого місяця взяв позапланову відпустку в зв'язку з проблемами зі здоров'ям

Генеральний директор однієї з найбільших компаній з виробництва програмного забезпечення Oracle Марк Херд помер у віці 62 років.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Уточнюється, що минулого місяця Херд взяв позапланову відпустку в зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Як відомо, Oracle (Oracle Corporation) — американська корпорація, найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій та великий постачальник серверного обладнання.

Довідка: Херд народився у 1957 році у Нью-Йорку. Він закінчив техаський університет Бейлор за фахом управління торгово-промисловою діяльністю.

У 2005 році увійшов до керівництва корпорації Hewlett-Packard (НР) в якості генерального директора (CEO). У вересні 2006 року був призначений головою ради директорів HP, змінивши на цій посаді Патрісію Дан, яка до нього протягом п’яти років займала цей пост. У серпні 2010 року покинув всі посади у компанії НР через секс-скандал.

Марк Херд займав пост гендиректора Oracle з 2014 року. Херд був одружений і мав двох дочок.