Помер кореспондент «Укрінформу» Андрій Лавренюк

В Страсбурзі помер журналіст-міжнародник та кореспондент видання «Укрінформ» Андрій Лавренюк. Його серце перестало битися на 45-му році життя.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній кореспондент «Укрінформу» Роман Сущенко. Йому про це повідомили знайомі дипломати.

«Шановні друзі. Прийшла жахлива новина зі Страсбургу. Щойно друзі-дипломати повідомили про раптову смерть власного кореспондента Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», мого товариша, відомого і яскравого журналіста-міжнародника, люблячого чоловіка, відповідального батька та сина Андрія Лавренюка. Співчуваю родині, друзям Андрія та рідному колективу Укрінформу. Це тяжка втрата для усіх нас та вітчизняної журналістики», – написав Роман Сущенко.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.