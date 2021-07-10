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    Помер кореспондент «Укрінформу» Андрій Лавренюк

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    Про смерть Андрія Лавренюка повідомили колеги - Помер кореспондент «Укрінформу» Андрій Лавренюк
    Про смерть Андрія Лавренюка повідомили колеги

    Журналіста не стало сьогодні

    В Страсбурзі помер журналіст-міжнародник та кореспондент видання «Укрінформ» Андрій Лавренюк. Його серце перестало битися на 45-му році життя.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній кореспондент «Укрінформу» Роман Сущенко. Йому про це повідомили знайомі дипломати.

    «Шановні друзі. Прийшла жахлива новина зі Страсбургу. Щойно друзі-дипломати повідомили про раптову смерть власного кореспондента Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», мого товариша, відомого і яскравого журналіста-міжнародника, люблячого чоловіка, відповідального батька та сина Андрія Лавренюка. Співчуваю родині, друзям Андрія та рідному колективу Укрінформу. Це тяжка втрата для усіх нас та вітчизняної журналістики», – написав Роман Сущенко.

    Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.

    Теги: смерть Роман Сущенко Facebook
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    Помер кореспондент «Укрінформу» Андрій Лавренюк