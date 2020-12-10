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    Помер найбагатший у світі банкір

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    Джозеф (Жозе) Сафра помер на 82-му році життя - Помер найбагатший у світі банкір
    Джозеф (Жозе) Сафра помер на 82-му році життя
    Фото: Lionel Cironneau / AP

    Forbes оцінює стан Сафри в $23,2 мільярда

    У Бразилії помер найбагатший банкір в світі Джозеф (Жозе) Сафра, пише видання Veja. Він помер на 82-му році життя.

    Причину смерті родина не розкриває. Однак видання зазначає, що у банкіра були проблеми зі здоров'ям. Його повинні поховати 10 грудня на єврейському кладовищі Israelita do Butantã в Сан-Паулу. Forbes оцінює стан Сафри в 23,2 мільярда доларів, називаючи власника Banco Safra «найбагатшим у світі банкіром». В останньому виданні рейтингу мільярдерів світу від Forbes Сафра займав 39-е місце.

    Він також був найзаможнішою людиною Бразилії. За оцінками Bloomberg, капітал банкіра - 17,6 мільярда доларів, що робило його другим серед багатіїв Бразилії після інвестора Хорхе Пауло Леманна.

    Сафра - виходець з єврейської фінансової династії, що існувала в Сирії ще за часів Османської імперії. До початку XX століття Сафра перетворилися в найвідоміший банкірський будинок Османської імперії. Після поразки Туреччини в Першій світовій війні Якоб Сафра, батько Джозефа, перебрався в Бейрут, який перейшов під управління Франції. У Лівані Сафра стали основними банкірами для сефардів - євреїв-переселенців з Іберійського півострова, проте після Другої світової війни Сафра покинули Близький Схід і з 1952 року влаштувалися в Бразилії.

    У 2016 році банкіра звинуватили в корупції. Йшлося про суму в 4,2 мільйона доларів, які Сафра нібито планував заплатити співробітникам податкових органів для списання з нього заборгованості в 500 мільйонів доларів.

    Нагадаємо, що 9 грудня померла головна редакторка українського жіночого журналу «Наталі» Ірина Трухачова. Ймовірною причиною смерті жінки стала зупинка серця.

    Теги: банки бізнес Бразилія Forbes
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