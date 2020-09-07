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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі стріляли в українських захисників біля Кам’янки

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    Бойових втрат серед українських військових немає, - речник Міноборони - Окупанти на Донбасі стріляли в українських захисників біля Кам’янки
    Бойових втрат серед українських військових немає, - речник Міноборони

    Бойовики здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ

    Російські окупаційні війська від початку доби 7 вересня обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Кам’янка. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30 на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ», - сказав речник.

    Речник уточнив, після 09.10 від Крутої Балки окупанти здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ в районі Кам’янки.

    Гуцуляк зазначив, що бойових втрат серед українських військових немає.

    До слова, СБУ вивела з окупованих територій ексбойовика, який надав важливі свідчення.

    Як повідомлялося, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

    Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

    Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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