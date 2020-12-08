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    Помер власник «Токіо Стар», де торік згоріли 9 людей

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    <span id="docs-internal-guid-54ac6b0a-7fff-9111-be12-2303dea4f66e"><span>Як пишуть знайомі померлого, бізнесмен захворів на Covid-19 та мав ускладнення від хвороби</span></span> - Помер власник «Токіо Стар», де торік згоріли 9 людей
    Як пишуть знайомі померлого, бізнесмен захворів на Covid-19 та мав ускладнення від хвороби
    Фото: вільні джерела

    Власника готелю Вадима Чорного арештували 20 серпня 2019 року. Його звинуватили у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до важких наслідків

    В Одесі помер Вадим Чорний – співвласник готелю «Токіо стар», у якому під час пожежі загинули дев’ять людей. Про смерть повідомила подруга бізнесмена Олена Орлова.

    «Слухай, здавалося, ти невразливий. Ми часто сварилися на різні теми, але я завжди визнавала тебе найрозумнішим. Спи спокійно, друже мій, Вадим Чорний», – написала вона.

    Як пишуть знайомі померлого, він захворів на Covid-19 та мав ускладнення.

    За повідомленнями ЗМІ, Чорний не підтримував карантинні заходи, а у Facebook писав, що завадив правоохоронцям скласти адмінпротокол на адміністрацію кафе, яке порушило карантин.

    Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали. Після трагедії поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

    Власника готелю Вадима Чорного арештували 20 серпня 2019 року. Його звинуватили у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до важких наслідків. 27 листопада Чорному змінили запобіжний захід і відпустили під домашній арешт.

    У липні цьогоріч Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід співвласнику будівлі готелю «Токіо Стар» Сергію Дурачу. Це бізнес-партнер Чорного. Саме він, за документами, орендував другий поверх закладу, який фактично входив до готельного комплексу.

    Теги: пожежа Одеса Вадим Чорний
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