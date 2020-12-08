Помер власник «Токіо Стар», де торік згоріли 9 людей

Як пишуть знайомі померлого, бізнесмен захворів на Covid-19 та мав ускладнення від хвороби

Як пишуть знайомі померлого, бізнесмен захворів на Covid-19 та мав ускладнення від хвороби

Як пишуть знайомі померлого, бізнесмен захворів на Covid-19 та мав ускладнення від хвороби

Власника готелю Вадима Чорного арештували 20 серпня 2019 року. Його звинуватили у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до важких наслідків

В Одесі помер Вадим Чорний – співвласник готелю «Токіо стар», у якому під час пожежі загинули дев’ять людей. Про смерть повідомила подруга бізнесмена Олена Орлова.

«Слухай, здавалося, ти невразливий. Ми часто сварилися на різні теми, але я завжди визнавала тебе найрозумнішим. Спи спокійно, друже мій, Вадим Чорний», – написала вона.

Як пишуть знайомі померлого, він захворів на Covid-19 та мав ускладнення.

За повідомленнями ЗМІ, Чорний не підтримував карантинні заходи, а у Facebook писав, що завадив правоохоронцям скласти адмінпротокол на адміністрацію кафе, яке порушило карантин.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали. Після трагедії поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Власника готелю Вадима Чорного арештували 20 серпня 2019 року. Його звинуватили у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до важких наслідків. 27 листопада Чорному змінили запобіжний захід і відпустили під домашній арешт.

У липні цьогоріч Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід співвласнику будівлі готелю «Токіо Стар» Сергію Дурачу. Це бізнес-партнер Чорного. Саме він, за документами, орендував другий поверх закладу, який фактично входив до готельного комплексу.