Співробітник розвідки, який написав скаргу на Трампа, побоюється погроз



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За даними The New York Times, викривач є співробітником ЦРУ, який наразі працює в штаб-квартирі агентства в Ленглі

Інформатор, який повідомив про розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, наразі знаходиться під федеральним захистом.

Про це повідомляє CBS News.

У листі адвоката «інформатора» Ендрю Бакая зазначено, що офіс директора Національної розвідки активував «відповідні ресурси» для його захисту.

Зазначається, що співробітник розвідки побоюється за свою безпеку після погроз, які надійшли на його адресу.

Досі мало що відомо про викривача, який, згідно зі скаргою, не був безпосереднім свідком розмови, але був проінформований про її зміст колегами з Білого дому.

The New York Times повідомила, що викривач є співробітником ЦРУ, який наразі працює в штаб-квартирі агентства в Ленглі.

Раніше президент США заявив, що хоче зустрітися з «інформатором», який повідомив про його розмову з Зеленським.

«Крім того, я хочу зустрітися не тільки з моїм обвинувачем, який представив інформацію з других і третіх рук, а й з людиною, яка незаконно дала цю інформацію, яка була значною мірою неправильною, «інформатором», - заявив Трамп.

Він також додав, що за те, що даний співробітник розвідки «шпигував» за президентом США, йому можуть загрожувати «великі наслідки».

Нагадаємо, розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Напередодні Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського.

Трамп же назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.





Джерело: Інтерфакс-Україна