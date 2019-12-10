Помпео застеріг Лаврова від втручання в американські вибори



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Майк Помпео і Сергій Лавров провели зустріч у Вашингтоні

Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США

Державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

Про це він заявив під час візиту Лаврова до Вашингтона.

Майк Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США.

«Адміністрація Трампа завжди буде захищати цілісність наших виборів»,- заявив він.

NEW: Sec. Mike Pompeo says he raised "interference in our domestic affairs" in talks with Russian Foreign Minister Lavrov: "I was clear: it's unacceptable...The Trump administration will always work to protect the integrity of our elections. Period." https://t.co/yooaxjoi06 pic.twitter.com/pYiBf1T9Ep — ABC News (@ABC) 10 грудня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

Крім того, колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.