Помпео застеріг Лаврова від втручання в американські вибори

Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США

Державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

Про це він заявив під час візиту Лаврова до Вашингтона.

Майк Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США.

«Адміністрація Трампа завжди буде захищати цілісність наших виборів»,- заявив він.

NEW: Sec. Mike Pompeo says he raised "interference in our domestic affairs" in talks with Russian Foreign Minister Lavrov: "I was clear: it's unacceptable...The Trump administration will always work to protect the integrity of our elections. Period." https://t.co/yooaxjoi06 pic.twitter.com/pYiBf1T9Ep