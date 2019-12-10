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    У світі

    Помпео застеріг Лаврова від втручання в американські вибори

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    <span>Майк Помпео і Сергій Лавров провели зустріч у Вашингтоні</span> - Помпео застеріг Лаврова від втручання в американські вибори
    Майк Помпео і Сергій Лавров провели зустріч у Вашингтоні

    Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США

    Державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

    Про це він заявив під час візиту Лаврова до Вашингтона.

    Майк Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість «вручання в внутрішні справи» США.

    «Адміністрація Трампа завжди буде захищати цілісність наших виборів»,- заявив він.

    Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

    Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

    Крім того, колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.

    МЗС Росія США вибори Сергій Лавров політика вибори у США Майк Помпео Держдепартамент США
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