Помпео заявив, що Китай «купив» главу Всесвітньої організації охорони здоров’я



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Майк Помпео заявив, що ВООЗ винна у загибелі британців, які не змогли побороти коронавірус

Держсекретар США назвав ВООЗ політичною, а не науковою організацією

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Тедрос Адханом Гебрейесус став генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) завдяки угоді з Китаєм.

Про це Помпео сказав під час зустрічі з членами парламенту Великої Британії, пише The Guardian.

Держсекретар США звинуватив ВООЗ у смерті британців, які не змогли перемогти коронавірус, і заявив, що зараз це політична, а не наукова організація. За його словами, згідно з даними розвідки, уряд Китаю «купив» Гебрейесуса.

«На виборах (глави ВООЗ в 2017 році, - ред.) було укладено угоду, і коли справа дійшла до реальних проблем, британці загинули (від Covid-19 померли понад 45 тисяч британців, - ред.) через цю угоду, укладену між Китаєм і главою ВООЗ», - заявив Помпео.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я у відповідь заперечив існування будь-якої угоди і закликав країни «залишатися зосередженими на боротьбі з пандемією».

Нагадаємо, що 7 липня США офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про свій вихід з ВООЗ. Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні.

Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу у Вухані.

До слова, ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.