  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп повідомив Конгрес про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я

    • Розсилка
    Дональд Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ - Трамп повідомив Конгрес про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я
    Дональд Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ

    Трамп заявив про розрив відносин з ВООЗ у розпал пандемії корнавірусу

    Президент Дональд Трамп повідомив американський Конгрес про офіційний вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Глава держави пішов на такий крок у розпал пандемії коронавірусу.

    Про це повідомив сенатор від штату Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

    «Сказати, що відповідь Трампа на COVID є хаотичним і непослідовним, - це значить нічого не сказати. Це не захистить ні інтереси США, ні життя американців - американці залишаться хворі, а Америка буде на самоті», - повідомив Менендез.

    Нагадаємо, наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

    Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

    Читайте також статтю:


    США Дональд Трамп фінансування ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ