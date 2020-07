Трамп повідомив Конгрес про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я

Трамп заявив про розрив відносин з ВООЗ у розпал пандемії корнавірусу

Президент Дональд Трамп повідомив американський Конгрес про офіційний вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Глава держави пішов на такий крок у розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомив сенатор від штату Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

«Сказати, що відповідь Трампа на COVID є хаотичним і непослідовним, - це значить нічого не сказати. Це не захистить ні інтереси США, ні життя американців - американці залишаться хворі, а Америка буде на самоті», - повідомив Менендез.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.