Трамп повідомив Конгрес про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я



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Дональд Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ

Трамп заявив про розрив відносин з ВООЗ у розпал пандемії корнавірусу

Президент Дональд Трамп повідомив американський Конгрес про офіційний вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Глава держави пішов на такий крок у розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомив сенатор від штату Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

«Сказати, що відповідь Трампа на COVID є хаотичним і непослідовним, - це значить нічого не сказати. Це не захистить ні інтереси США, ні життя американців - американці залишаться хворі, а Америка буде на самоті», - повідомив Менендез.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

Нагадаємо, наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.



