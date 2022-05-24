Понад 29 тисяч військових і 205 літаків: Генштаб оприлюднив свіжі втрати ворога

Найбільші втрати противника спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 24 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 350 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати окупантів:

танків – 1 302 (+9);

бойових броньованих машин – 3 194 (+28);

артилерійських систем – 606 (+2);

реактивних систем залпового вогню – 201;

засобів протиповітряної оборони – 93;

літаків – 205 (+1);

гелікоптерів – 170;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7);

кораблів, катерів – 13;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

спеціальної техніки – 43;

крилатих ракет – 112 (+2).

фото: Генштаб ЗСУ

Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.