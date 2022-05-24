Понад 29 тисяч військових і 205 літаків: Генштаб оприлюднив свіжі втрати ворога
Ворог втратив вже 205 літаків та 170 гелікоптерів
фото з відкритих джерел
Найбільші втрати противника спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 24 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 350 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати окупантів:
- танків – 1 302 (+9);
- бойових броньованих машин – 3 194 (+28);
- артилерійських систем – 606 (+2);
- реактивних систем залпового вогню – 201;
- засобів протиповітряної оборони – 93;
- літаків – 205 (+1);
- гелікоптерів – 170;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7);
- кораблів, катерів – 13;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);
- спеціальної техніки – 43;
- крилатих ракет – 112 (+2).
фото: Генштаб ЗСУ
Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.