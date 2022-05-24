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    Понад 29 тисяч військових і 205 літаків: Генштаб оприлюднив свіжі втрати ворога

    Ворог втратив вже 205 літаків та 170&nbsp;гелікоптерів - Понад 29 тисяч військових і 205 літаків: Генштаб оприлюднив свіжі втрати ворога
    Ворог втратив вже 205 літаків та 170 гелікоптерів
    фото з відкритих джерел

    Найбільші втрати противника спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку

    Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 24 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 350 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Орієнтовні втрати окупантів:

    • танків – 1 302 (+9);
    • бойових броньованих машин – 3 194 (+28);
    • артилерійських систем – 606 (+2);
    • реактивних систем залпового вогню – 201;
    • засобів протиповітряної оборони – 93;
    • літаків – 205 (+1);
    • гелікоптерів – 170;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7);
    • кораблів, катерів – 13;
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);
    • спеціальної техніки – 43;
    • крилатих ракет – 112 (+2).
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ці дані не остаточні: через активні бойові дії підрахунок ускладнений. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Понад 29 тисяч військових і 205 літаків: Генштаб оприлюднив свіжі втрати ворога