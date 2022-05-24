Три місяці війни: ситуація в регіонах станом на ранок 24 травня

Ворог інтенсивно атакує східні регіони України

Триває 90-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Кіровоградщина

Ніч минула спокійно. Вчора о 17.50 над селом Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкритій території. На місці падіння виявлено уламки ракети. Загиблі та травмовані відсутні. На місце події працює слідчо-оперативна група.

Дніпропетровщина

Вночі і ранком тривоги. Увечері – чотири «прильоти» по залізничній інфраструктурі. Без постраждалих. Серйозні руйнування. На ранок – знову обстріли Зеленодольськоі та Широківськоі громад, які межують з Херсонщиною. Є руйнування житла. Людей не зачепило. Детальна інформація уточнюється.

Харківщина

Вночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу були обстріли Мерефи, Ізюмського району, Дергачів, Лозівського району. Загалом за добу п’ятеро поранених, в тому числі одна людина в місті Харків, одна – в Дергачівському районі, дві людини – в селі Гусарівка Ізюмського району, одна – Лозівський р-н, селище Близнюки.

Луганщина

Постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. За добу чотири загиблих (усі в одному будинку), четверо поранених. Детальна інформація щодо постаждалих та руйнувань уточнюється.

Донеччина

Обстріли по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу — троє вбитих, 6 поранених цивільних. Евакуація з прифронтової зони продовжується попри обстріли.

Миколаївщина

У Миколаєві вночі були чутні вибухи. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Вдень і вночі були обстріли Березнегуватської та Широкіаської громад. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Деталі встановлюються.

Херсонщина

Стабільно критична ситуація. Найбільш гостро стоїть питання із доставкою провізії та ліків у окупованих селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор. Окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор і радянську символіку.