«Хамас» висловив готовність до перемир'я з Ізраїлем – ЗМІ

В Ізраїлі ніяк не відреагували на пропозицію «Хамасу»

Керівництво палестинського руху «Хамас» оголосило про готовність до перемир'я з Ізраїлем. Про це ввечері в п'ятницю, 14 травня, повідомляє видання The Times of Israel.

Відзначається, що таку заяву зробив голова політбюро «Хамас» Халед Машааль. При цьому він констатував, що в Ізраїлі ніяк не відреагували на цю пропозицію.

У русі «Хамас» також назвали революцією заворушення, які почалися в п'ятницю на Західному березі річки Йордан.

«Ми вітаємо вашу революцію», – заявив представник «Хамас», коли коментував події на Західному березі Йордану. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, він закликав палестинців «підпалити землю під ногами окупантів».

Раніше від палестинської сторони надходили повідомлення про загибель чотирьох палестинців і поранення ще 150 на Західному березі Йордану під час зіткнень з ізраїльською армією.

До слова, Радбез ООН проведе третє за тиждень засідання через арабо-ізраїльський конфлікт.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом, збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.